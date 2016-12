Licht Loidl in Lafnitz: EU-Beitritt als Türöffner

07.12.2016, 15:50 Uhr

Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer besuchte die Firma Licht Loidl in Lafnitz.

Direkt vor Ort ein Bild von der aktuellen Situation machen und mit den Unternehmern ins Gespräch kommen, ist das Ziel der Betriebsbesuche, die Landeshauptmann-Vize Michael Schickhofer zurzeit quer durch die Steiermark führen. Der jüngste Stopp wurde bei der Firma Licht Loidl in Lafnitz eingelegt; mit ein Grund: das regionale Vorzeigeunternehmen feiert heuer sein 50-jähriges Gründungsjubiläum, zu dem Schickhofer namens des Landes Steiermark gratulierte.

Die Lehre aufwerten

Positive Stimmung

Mit rund 420 Mitarbeitern, davon 80 Lehrlinge, zählt die Firma Loidl zu den größten Arbeitgebern im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Und das Thema Lehrlinge bildete auch den Schwerpunkt des rund einstündigen Gespräches. „Die Ausbildung des Nachwuchses ist mir ein ganz besonderes Anliegen, das Finden passender Lehrlinge wird aber zunehmend schwieriger. Konnten wir früher jedes Jahr aus rund 50 Bewerbern auswählen, sind es heuer nur mehr 20 bis 25“, so Bernhard Loidl.Ein Problem, das auch LH-Vize Schickhofer bekannt ist. „Unser Ziel muss es sein, dass Image und den Stellenwert der Lehre nachhaltig zu verbessern, dazu wird auch die Berufs-Europameisterschaft, die 2020 in Graz stattfindet, ihren Beitrag leisten.“Bei einem Rundgang durch die Firma und das derzeit in Bau befindliche neue Betriebsgebäude zeigte sich Schickhofer beeindruckt vom breiten Angebot der Leistungen und Projekte, die von den Loidl-Mitarbeitern abgewickelt werden, und von der positiven Stimmung, die im Unternehmen herrscht. „Es kommt so gut wie nie vor, dass mir die Unternehmer nicht zahlreiche Anliegen mit auf den Weg geben.“Bernhard Loidl zu den Gründen: „Der Beitritt zur Europäischen Union hat uns die Arbeit im Ausland wesentlich erleichtert; der Firmenstandort in Lafnitz ist gleich aus mehreren Gründen optimal. Zum einem sind wir in fünf Minuten auf der Autobahn, zum anderen sind die landwirtschaftliche Fachschule in Kirchberg sowie die HTL und die Fachhochschule für Gebäudetechnik in Pinkafeld für uns echte Kaderschmieden für die Gewinnung guter Mitarbeiter. Für den Rest müssen wir selbst sorgen.“