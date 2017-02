Produktrückruf: Materialfehler bei E-Bikes von Haibike

14.02.2017, 13:42 Uhr

Materialfehler bei Elektrofahrrädern des Unternehmens Winora stellt Sicherheits- und Verletzungsrisiko für Anwender dar.

Das Unternehmen Winora hat bei Elektrofahrrädern der Marke Haibike bei einigen Modellen Materialfehler festgestellt. Betroffen sind die Modelle Haibike XDURO Race, Superrace und Urban Modelle unterschiedlicher Modelljahre:

Zu große Toleranzen

Händler sind informiert

Lesen Sie auch:

Bei diesen Modellen weisen die verbauten Gabeln zu große Toleranzen in Sachen Material auf. Dadurch können unter Umständen vorzeitig Ermüdungserscheinungen auftreten, die möglicherweise zu Gabelrissen oder -brüchen führen können. Dies stellt ein erhebliches Sicherheits- und Verletzungsrisiko für den Anwender dar. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ein Herstellerfehler nicht ausgeschlossen werden. Aus Sicherheitsgründen müssen deshalb alle genannten E-Bikes unverzüglich außer Betrieb genommen werden. Insgesamt sind europaweit 1765 Fahrzeuge von dieser Maßnahme betroffenAlle Händler werden und wurden per Anschreiben über die Situation informiert und haben umfassende Informationen in Form eines Leitfadens an die Hand bekommen. Dieser erklärt die Gründe sowie das weitere Vorgehen der Rückrufaktion Schritt für Schritt. Außerdem werden wir für Händler sowie Endverbraucher einen speziellen Bereich unter www.haibike.com/recall einrichten.