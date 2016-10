Alpenpokal: Das große Eisstock-Quiz

04.10.2016, 16:41 Uhr

Zehn Fragen, vierzig Antwortmöglichkeiten: Gemeinsam mit ServusTV haben wir ein Quiz zusammengestellt, das nur wahre Eisstock-Profis lösen können.

ÖSTERREICH. Bis 1. November 2016 läuft die Anmeldephase zum Servus Alpenpokal, Europas größtem Eisstock-Wettbewerb. Egal ob Profi- oder "Gaudi"-Team: Wer sich und seine Freunde anmelden möchte, kann ganz einfach mitmachen!Die Teams, die sich in den Bezirks- und Landesbewerben qualifizieren, treten schließlich am 14. und 15. Jänner 2017 am Kärntner Weissensee beim Alpenpokal-Finale gegen die besten Teams aus Deutschland, der Schweiz und Italien an.

Bis dahin können Eisstock-Profis das Eisstock-Quiz: Wer seinen Punktestand verraten möchte, darf gerne ein Kommentar am Ende des Beitrags hinterlassen.