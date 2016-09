Servus Alpenpokal: Auf geht's in die neue Saison

28.09.2016, 00:30 Uhr

Vom 29. September bis zum 1. November 2016 können sich Teams für das größte Eisstockturnier Europas anmelden.

Wie läuft das Turnier ab?

ÖSTERREICH. Bereits zum zweiten Mal findet in Österreich der "Servus Alpenpokal" statt. Es handelt sich dabei um das größte Eisstockturnier Europas. Veranstaltet wird das Turnier vom Privatfernsehsender ServusTV. Offizieller Partner ist das Handelsunternehmen Adeg. Wir – also bundesweit alle 129 Bezirkszeitungen der Regionalmedien Austria – sind offizieller Medienpartner.In bis zu 60 Qualifikationsturnieren werden zunächst die Siegerinnen und Sieger auf Bezirks- und dann auf Landesebene gekürt. Das große Finale findet am 14./15. Jänner am Kärntner Weissensee statt. Dort wird aus den Landessiegern das beste österreichische Eisstockteam ermittelt. Dieses kämpft in einem alles entscheidenden Bewerb gegen ein Team aus Deutschland, Italien oder der Schweiz um den "Servus Alpenpokal". ServusTV wird das Finale live im Fernsehen übertragen.

Alle können mitmachen

Mach mit deinem Verein oder deinen Freunden beim Alpenpokal mit! Ab 29.09.2016 läuft die Anmeldefrist! Teilnahmeschluss ist der 1.11.2016.

Lesen Sie auch:

Und wie kann man mitmachen? Vorab: Jeder kann mitmachen. Anfänger sind genauso eingeladen wie Eisstock-Veteranen. Allerdings: Ein Team muss aus vier Spielerinnen oder Spielern bestehen. Und: Die Teammitglieder müssen alle aus unserem Bezirk kommen. Es kann mit eigenen olympischen Eisstöcken gespielt werden, es werden aber auch Eisstöcke am Turnierort bereitgestellt. Anmelden kann man sich ab 29. September 2016 auf der ServusTV-Website. Die Teilnahme ist kostenlos.Übrigens: Die Bezirks- und Landesmeisterschaften können auch ohne Eis und Schnee ausgetragen werden. Wie Insider wissen, stehen dafür Bahnen aus Asphalt und Beton mit speziellen Laufplatten für die Stöcke zur Verfügung.In Österreich gehört Eisstockschießen zu den beliebtesten Wintersportarten. In über 1.700 Vereinen sind rund 110.000 Mitglieder aktiv.