Prosit 2017 von der WOCHE Steiermark!

30.12.2016, 07:00 Uhr

Die WOCHE wünscht allen Regionauten und WOCHE-Lesern einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Danke







für ein tolles Jahr 2016 und besonders großen Dank an eure vielen schönen Bilder und eure spannenden Beiträge. Wir sind stolz eine so große und liebe Community zu haben! Wir freuen uns auf alle eure Beiträge im kommenden Jahr und natürlich auch auf alle Regionauten-Stammtische, die uns 2017 erwarten.

Und weil wir doch alle so gerne Bilder anschauen, gibts hier für euch noch mal alle Titelbilder der Bilder des Monats aus dem Jahr 2016. Um das Jahr in Bildern revue passieren zu lassen, einfach auf das Bild klicken und schon landet ihr in der Bildergalerie des jeweiligen Monats!