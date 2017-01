Fassprobenverkostung im Bildungszentrum für Wein- und Obstbau Silberberg

21.01.2017, 18:31 Uhr

Einen interessanten Vorgeschmack auf das junge und vielfach erst in den Fässern heranreifende Weinjahr 2016 bot die jüngste Fassprobenverkostung im Keller des Landesweingutes Silberberg.

Vom Welschriesling bis zum La Grande Finale mit prickelndem Silberberger-Ball-Sekt spannte sich der weite Verkostungsbogen, den Kellermeister Klaus Fischer und Josef Auer sowie Dir. Anton Gumpl spannten.Bereits abgefüllt sind vom Weinjahrgang 2016 aus dem Landesweingut Silberberg bis dato lediglich der Welschriesling und der Zweigelt Rosé. Alle anderen Silberberger Weine präsentierten sich in einem sehr jugendlichen Stadium als Fassproben."Wir sind ein offenes Haus mit einem offenen Keller und zeigen deshalb gerne unsere Jungweine her", betonte Schulleiter Dir. Anton Gumpl vom Bildungszentrum für Obst- und Weinbau Silberberg. In diesem Reifestadium sei es besonders interessant und wichtig, so Dir. Gumpl, was die Kellermeisterarbeit, die Kreativität und das Vorausdenken des Kellermeisters ausmache: "Jetzt, im jugendlichen Alter des Weines, wird nämlich der Grundstein dafür gelegt, wie sich der Wein im gereiften Zustand in zwei Jahren präsentieren wird!"

Der Späfrost und seine Folgen

Premiere für Netzwerk-Wein

La Grande Finale

"Im Frühjahr hat der Spätfrost die Weingärten hart getroffen. Auch der Sommer war wettermäßig durchwachsen. Im Herbst konnten die Reben in Bezug auf die Reife wieder viel aufholen. Ende August zur Hauptlesezeit hatten wir wunderschönes Wetter", blickte Kellermeister Fischer auf das Weinjahr 2016 zurück. Als Folge des Spätfrostes konnte man in Silberberg 2016 lediglich 30 Prozent einer durchschnittlichen Traubenernte einbringen. Trotzdem habe man, so Dir. Gumpl auf den Zukauf von Trauben verzichtet.Neben noch nicht klaren Jungweinen aus 2016, wie etwa Gelber Muskateller, Grauburgunder Schlossberg, Riesling Kitzeck und Lagen-Jungweinen wie Annaberg Weißburgunder, Meletin Sauvignon Bio oder Sauvignon Steinbruch kredenzte man dem interessierten Weinpublikum auch den im großen Holz gereiften Chardonnay Trebien 2015 oder den Maische vergorenen MG Sauvignon blanc und Grauburgunder. Sehr interessant zeigte sich aber auch der BOS (Best of Silberberg) Sauvignon blanc. An Rotweinen kamen Zweigelt 2016 und Zweigelt 2011 ins Verkostungsglas.Aus der Not eine Tugend gemacht hat man in Silberberg, weil es aus dem Weinjahr 2016 keinen Weißburgunder Klassik geben wird. Daher wurde aus der südtiroler Weinbauschule Laimburg und der baden-württenbergischen Weinbauschule Weinsberg Weißburgunder zugekauft. Das neue Schulprojekt nennt sich Netzwerk-Wein 2016. Der Cuvée besteht zur Hälfte aus Silberberger Weißburgunder und zu je einem Viertel aus Südtiroler und Baden-Württenbergischen Weißburgunder.Ebenfalls ein Schulprojekt aus Silberberg ist der "La Grande Finale 2014", der heurige Ball-Sekt 2017. Aus dem Weinjahrgang 2014 entstand nach entsprechender Reife ein prickelndes Vergnügen, das die Ballbesucher genießen dürfen.