Große Preisträger im Goldenen Buch

19.12.2016, 08:41 Uhr

Hohe Auszeichnungen weiß-grüner Vorzeigebetriebe wurden kürzlich feierlich im Goldenen Buch der WKO verewigt.

Ehre, wem Ehre gebührt: Unter diesem Motto stand kürzlich der Eintragung steirischer Paradeunternehmen in das Goldene Buch der WKO Steiermark – und das in höchst feierlichem Rahmen. Denn verewigen dürfen sich hier nur wenige Ausgewählte. In diesem Jahr sind das die ausgezeichneten Ausbildungsbetriebe sowie jene Firmen, die heuer mit dem Bundes- bzw. Landeswappen prämiert wurden. Als Zeremonienmeister fungierte WKO-Präsident Josef Herk mit Direktor Dernoscheg. „Wir freuen uns, diese außergewöhnliche Leistungen heute würdigen zu dürfen“, so Herk im Rahmen der Feierstunde. Auch Betriebe aus der Region Leibnitz fanden Eingang in das Goldene Buch: Für die Bad-Heizungstechnik Kindermann GmbH kam KommR Johann Kindermann. Die Physikotherapeutische Institut GmbH war durch Christa Trauner und Anneliese Zöhrer vertreten.