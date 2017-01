Hengsberg plant für die Zukunft

31.01.2017, 07:00 Uhr

In der Gemeinde Hengsberg wurde zum Jahresbeginn zur Bürgerversammlung eingeladen.

Neue Amtsleiterin



Projekte für 2017

Unlängst lud Bgm. Johann Mayer zur Bürgerversammlung ins Hengistzentrum ein. Dabei blickte er auf das vergangene Jahr zurück und hob dabei vor allem den Neubau der Kinderkrippe sowie die Generalsanierung des Kindergartens hervor. Überdies konnte im Wegebau einiges erreicht und Wasser- und Kanalanschlüsse umgesetzt werden.Nachdem Anton Dreitler in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist, hat Heidi Hüttinger ab sofort die Amtsleitung inne. Sonja Scherübl ist die neue Standesbeamtin der Gemeinde Hengsberg. Auch für das heurige Jahr sind einige Projekte geplant.Ein Augenmerk wird auf die öffentliche Wasserversorgung gelegt. So erfolgen eine Projektierung zukünftiger Ausbauvarianten und eine Untersuchung von Optimierungsmöglichkeiten. "Ein weiteres Großprojekt wird die notwendige Generalsanierung des Gemeindeamtes sein", informiert Bgm. Johann Mayer. Hierbei wird eine Mauertrockenlegung, Erneuerung der Haustechnik, ein barrierefreier Zugang sowie die Vergrößerung des Trauungs- und Sitzungssaales durchgeführt. Auch der Ausbau des Breitbandinternets wird angedacht, damit alle Gemeindebürger über eine ultraschnelle Internetverbindung verfügen. Die Revision des Flächenwidmungsplanes wird als Bürgerbeteiligungsprojekt durchgeführt. "Da wir eine gesamtheitliche Entwicklungsstrategie ausarbeiten wollen, sind alle Bürger herzlich dazu eingeladen, ihre Ideen einzubringen", so Bgm. Mayer. Durchgeführt wird das Projekt durch die Landentwicklung Steiermark "Lokale Agenda 21" mit Astrid Holler. Die Finanzierung erfolgt zum Großteil durch EU-Fördermittel. Im Anschluss erfolgte die Jungbürgerfeier, bei der neun Jugendliche von Bgm. Mayer und seinem Gemeindevorstand den Bürgerbrief feierlich überreicht bekamen. Bgm. Johann Mayer wünschte allen anwesenden Hengsbergern nochmals einen guten Start ins neue Jahr und versprach, dass das gesamte Gemeinderatsteam weiterhin zum Wohl der Bürger zusammenarbeiten wird. Zum Abschluss wurde zum Buffet geladen.