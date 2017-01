Leibnitzer Rotary Club als starker Partner

14.01.2017, 08:00 Uhr

25 steirische Gemeinden machen mit: Rotary als Partner „Host Town-Programm“ als Einstimmung auf die Special Olympics Winter Games.

Im Vorfeld der Special Olympics World Winter Games (SOWWG) 2017, die vom 14. bis 25. März 2017 in Graz, Schladming und Ramsau ausgetragen werden, verbringen zahlreiche Delegationen, also Athleten und Betreuer, im Rahmen des „Host-Town-Programms“ drei Tage in österreichischen Städten, um die Bewohner, das Land und manche seiner Sehenswürdigkeiten kennenzulernen. Dabei fungieren an die 70 Rotary Clubs als unverzichtbare Partner dieser Einstimmung auf das weltweit größte Sportereignis des Jahres 2017.Mehr als 2200 SOWWG-Teilnehmer werden österreichweit in 74 Gemeinden zu Gast sein. „Neben unseren Clubs organisieren auch zehn Städte, Gemeinden oder Tourismusverbände entweder alleine oder gemeinsam mit Rotary Clubs eine Host Town. Außerdem sind zwei große Firmen, die sich jeweils zu einer Übernahme einer Delegation bereit erklärt haben, nämlich AVL List und die ams AG, in diese Aktion eingebunden“, sagt Laurenz Maresch, Assistent Governor der Steiermark von 2009 bis 2015 und Vizepräsident der SOWWG 2017. „Es gibt weitere Clubs und Orte, die sich zu einer Übernahme einer Delegation entschlossen haben, aber noch nicht wissen, um welches Land es sich handeln wird.“

Freundschaft verbindet

Rotary ist eine 1905 gegründete internationale gemeinnützige Vereinigung, mit 34.228 Clubs und 1,2 Millionen Mitgliedern in 215 Ländern. Ziel ist es, Freundschaft und guten Willen zu fördern. Warum sich die österreichischen Rotarier für das Host-Town-Programm so intensiv engagieren? Maresch: „Die Betreuung der Teilnehmer am Host-Town-Programm durch eine Vielzahl unterschiedlicher Rotary Clubs aus allen neun Bundesländern bedeutet eine menschliche Win-Win Situation: Rotary verschafft Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung die Möglichkeit, Österreich von seinen schönsten Seiten kennenzulernen – ein Einblick in Kultur, Tradition und das Erleben der Gastfreundschaft soll den Sportlern dabei ermöglicht werden. Im Gegenzug trainieren unsere Mitglieder selbst Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Auch bekommen wir von den Sportlern sehr viel zurück: Herzlichkeit, Offenheit und eine neue Sicht auf vielleicht allzu Gewohntes.“Vorerst sind es 43 Delegationen mit insgesamt 1723 Athleten und Betreuern, die in 25 steirischen Gemeinden ihre „Host Towns“ finden und sich von ihren Gastgebern vom 12. bis 14. März 2017 auf die Special Olympics-Winterspiele einstimmen lassen.Leibnitz hat die Partnerschaft für die Ukraine übernommen.