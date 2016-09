Südsteiermark mal anders

AT

Unter diesem Titel wird Ulli Maria Rauch und Waltraud Wilfling im Hotel Restaurant Steirerland am Demmerkogel vom 7.10.2016 bis 23.10.2016 eine Ausstellung abhalten.

Die beiden Damen laden zur Vernissage am 7.10.2016 ab 15.00 recht Herzlich ein.



Ulli Maria Rauch wird Ihre Fotographien zum besten geben das Thema wird sie begeistern und ganz neue Perspektiven der Südsteiermark eröffnen.

Waltraud Wilfling die Königin der Wiesen und Felder mit Ihren Naturbilder wird ein netter Kontrast der Schönheiten.



Wir freuen uns auf euer kommen.



Das Team vom Kunstherbst am Demmerkogel