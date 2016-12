Der Lohn für perfekte Qualität

08.12.2016, 08:00 Uhr

Der Buschenschank Schneeberger schlug bei der Spezialitätenprämierung voll zu.

Wenn sie mit voller Begeisterung von der Arbeit im Betrieb erzählt und ohne mit der Wimper zu zucken immer kräftig anpackt, dann ist ihr die Freude ins Gesicht geschrieben. Und dass "Produktionsqueen" Margret Schneeberger mit ihrem Gespür für hervorragende Spezialitäten richtig liegt, wurde kürzlich auch bei der Spezialitätenprämierung bestätigt. Insgesamt gab es sechs Mal Gold und davon gleich vier Finalisten für den Buschenschank Schneeberger in Heimschuh. "Alle prämierten Köstlichkeiten finden Sie auf unseren Buschenschankjausen", freut sich Heide Schneeberger über das perfekte Zusammenspiel der Großfamilie.

In fünfter Generation

Seit 1870 bauen die Schneebergers in der Südsteiermark Wein an. Geführt wird der Betrieb von Johann und Heide Schneeberger.Tochter Margret kümmert sich um den "ausgezeichneten Buschenschank", Tochter Martina ums Büro, Sohn Johann um Wein und Weingärten und Schwiegersohn Walter ist für den Verkauf zuständig. Auch die Schwiegerkinder Sarina und Roman packen mit an."So wird Wissen von Generation zu Generation weitergegeben und auch die Enkel lernen von klein auf, was es heißt, Weinbauer zu sein", freuen sich Johann und Heide Schneeberger. Die Ergebnisse dieser im wahrsten Sinne des Wortes bodenständigen Arbeit können Sie am Weingut genießen oder direkt zu sich nach Hause liefern lassen.