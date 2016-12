Ein Ausflug in die 50er

11.12.2016, 13:00 Uhr

Das (Weihnachts-) Konzert der OldSchoolBasterds im Stadttheater war eine Zeitreise in die 50er.

LEOBEN. Einmal mehr bewies Jürgen Edlinger im Rahmen seiner „Cool Tour Jazz Nights“ ein Gespür dafür, was „sein“ Publikum sehen oder eigentlich viel mehr hören will. Als vorletzter Programmpunkt in diesem Jahr begeisterten die OldSchoolBasterds mit ihrer „50s Christmas Show“ das Publikum. Erstmalig im Stadttheater und nicht wie gewohnt im Cafe „Mitt'n Drin“. „Dieser Wechsel sollte zeigen, ob es überhaupt möglich ist, mehr Publikum für unser Programm zu gewinnen“, erzählt Edlinger sichtlich erfreut.

OldSchoolBasterds

Aber nun zum Konzert. Die Mannen um Leadsänger Gregor Bishops verstanden es von der ersten Minute an die vielen Besucher auf ihre Seite zu ziehen. Das Publikum wurde immer wieder in die Show miteinbezogen und sang oder klatschte im Rhythmus der 50er Jahre mit. Immer wieder wurde das Tempo und die Musikrichtung gewechselt. Der charismatische Frontman der Basterds moderierte ausschließlich auf Englisch und schaffte es sogar Dean Martin zu parodieren. Neben Weihnachtsliedern im Stil der 50 Jahre wurden so ganz nebenbei aktuelle Hits auf alt getrimmt und für einen Moment waren sogar die Rocker von AC/DC zu Gast im Stadttheater. Nach rund zwei Stunden und vielen bekannten Songs zeigten dieOldSchoolBasterds ihr Können auch „unplugged“. Die Zugabe servierten die fünf Musiker ohne elektrische Verstärker aber mit sichtlich viel Spaß und sichtbarer Freude an ihrer Arbeit. Fazit: Ein großartiger Abend mit einer Band, die es zweifellos versteht, ihre Fans auch über 150 Minuten bei Laune zu halten.