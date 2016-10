Knappen aus ganz Österreich trafen sich in Voitsberg

05.10.2016, 09:15 Uhr

Neben der Knappschaft aus Vordernberg mit 28 Berg- und Hüttenleuten in schwarzer und weißer maximilianischer Tracht unter Kommandant Gerhard Zach waren aus dem Bezirk Leoben noch die Knappschaften aus Eisenerz, Radmer und die Steirerherzen Seegraben an diesem herrlichen Herbsttag in der Weststeiermark mit dabei.

Musikalisch umrahmten das Bläserensemble der Bergkapelle Hödlgrube-Zangtal und die Singgemeinschaft Voitsberg das Fest. Anschließend wurde ein zünftiger Frühschoppen geboten, Musikalisch und tänzerisch begleitet von der Bergbau und Hütten Traditionsmusik Arnoldstein, vom Knappschaftsverein Fohnsdorf, der Bergkapelle Rosental, vom Knappschaftsverein „Steirerherzen“ Seegraben und vom Heimatland Quintett.Im Zuge des 19. Österreichischen Knappen- und Hüttentages fand auch die Generalversammlung mit Neuwahlen statt, bei der der gesamte Vorstand einstimmig bestätigt wurde. Begrüßt wurden die Anwesenden vom Präsidenten des Dachverbandes der Österreichischen Berg-, Hütten- und Knappenvereine Alfred Zechling sowie der Bürgermeister der Stadt Voitsberg.Der Höhepunkt dieser Veranstaltung war die Bergparade mit der Defilierung vor dem Rathaus, die Überreichung von Fahnenbändern sowie Ehrengeschenken und Ansprachen von Landesrätin Doris Kampus, Landtagsabgeordneten Erwin Dirnberger, Bürgermeister Ernst Meixner, Präsident Alfred Zechling und GKB-Geschäftsführer Helmuth Landsmann.