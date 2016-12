Die S-Bahn Obersteiermark nimmt Fahrt auf

12.12.2016, 10:48 Uhr

Die Erfolgsgeschichte der S-Bahn Steiermark findet eine Fortsetzung: Seit Sonntag, 11. Dezember, fahren mit der S8 durch das Murtal und der S9 durch das Mürztal zwei neue Linien. Verkehrsminister Jörg Leichtfried und Verkehrslandesrat Anton Lang machten sich heute Montag persönlich ein Bild davon und überreichten in den Zügen kleine Aufmerksamkeiten an die sichtlich überraschten Fahrgäste. Am 17. Dezember können die neuen Linien übrigens von allen gratis ausprobiert werden!

Powerplan Obersteiermark

Im Rahmen des "Powerplans für die Oberteiermark" war die S-Bahn eine der wichtigsten Forderungen. Nun ist es fix: Die S-Bahn Steiermark gibt es jetzt auch im



Gebot der Stunde



Anbindung der Seitentäler

Mur- und Mürztal. Verkehrsminister Jörg Leichtfried hat in seiner Zeit als steirischer Verkehrslandesrat die Weichen für den weiteren Ausbau der S-Bahn durch das Murtal (S8) und das Mürztal (S9) gestellt. Der aktuelle Verkehrslandesrat Anton Lang hat sie auf Schiene gebracht. Besonderes Highlight für die Fahrgäste der neuen Bahnverbindungen: Entlang der Strecken werden auch Garnituren der höchst komfortablen „City-Jets“ für besonderen Komfort auf den zusätzlichen rund 206.000 Fahrplankilometern sorgen.Die Industrieregion Obersteiermark ist eines der wichtigsten Industriezentren Österreichs. Der entsprechende Ausbau des Öffentlichen Verkehrs ist für die SPÖ-Politiker ein Gebot der Stunde. „Damit schaffen wir bestmögliche Verbindung innerhalb der obersteirischen Bezirke und erhalten eine optimale Anbindung an die großen Zentralräume. Die S-Bahn wird den Industrie- und Beschäftigungsstandort Obersteiermark enorm aufwerten und ein weiterer Schritt im Kampf gegen die Abwanderung sein“, so der SPÖ-Regionalvorsitzende von Bruck-Mürzzuschlag Jörg Leichtfried.Und Verkehrslandesrat Anton Lang, SPÖ-Regionalvorsitzender von Leoben-Eisenerz, ergänzte: „Ganz wichtig dabei ist, dass es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht wird, aus den Seitentälern mit den `Öffis´ anzureisen, um dann das neue Angebot der S-Bahn nutzen zu können. Derzeit wird daher intensiv an Konzepten in Sachen Verkehrsanbindung der Seitentäler mittels `Mikro-ÖV´ (Busse, Sammel- und Ruftaxis etc.) gearbeitet. So konnten wir bereits ein tolles Buskonzept für das Vordernbergertal präsentieren."