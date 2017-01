Zahlreiche Feuerwehreinsätze nach Wintereinbruch

04.01.2017, 20:09 Uhr

Aufgrund des starken Schneetreibens im Bezirk Liezen sind die Feuerwehren seit den Nachmittagsstunden permanent damit beschäftigt, PKWs und LKWs zu bergen, um die Verkehrswege wieder rasch frei zu bekommen.

Auf der Ennstalbundesstraße B320, Höhe Simeterbühel, blieben mehrere LKWs hängen. Einer davon musste vom Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr Gröbming über die Steigung abgeschleppt werden, andere Schwerfahrzeuge mussten Schneeketten auflegen.Die B320 wurde in diesem Bereich für die Dauer der Bergearbeiten gesperrt beziehungsweise eine temporäre Ableitung bei Pruggern durch die Feuerwehr Pruggern eingerichtet.

Weitere Einsätze

Auf der B24 Höhe Weichselboden/Gschöder musste die FF Wildalpen zu einer LKW-Bergung ausrücken, ein Tanklastwagen blockierte die Straße.Die Feuerwehren Altenmarkt und Weißenbach an der Enns rückten zu einem verunfallten PKW auf der B117 aus, der in Brand geraten war.In Liezen auf der Selzthalerstraße ist im Bereich eines Bahndammes ein PKW von der Straße abgekommen und in den Graben gestürzt. Zur Sicherheit wurde die ÖBB in Kenntnis gesetzt, um die PKW-Bergung gefahrlos durchführen zu können. Die Feuerwehr Liezen stand hier mit zwei Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz.Auch die FF Bad Mitterndorf führte Bergearbeiten durch, ein PKW ist von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet.Glücklicherweise endeten alle Unfälle ohne Personenschaden.