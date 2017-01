Flotte Tanzschritte der Fohnsdorfer Senioren

15.01.2017, 11:53 Uhr

Ob Walzer, Polka oder „L’Amour-Hatscher“ – alles war im Musikprogramm vertreten, das Fohnsdorfs Ruheständler am vergangenen Mittwoch im Arbeiterheim erwartete, als der Familien- und Sozialausschuß der Gemeinde wieder einmal den Startschuß zum traditionellen Seniorenball gab. Alles, was die Gemeindeführung aufzubieten hatte, war vertreten – schließlich galt es, kräftig das Tanzbein zu schwingen. Und dieser Aufgabe kamen Bürgermeister Gernot Lobnig, sein Stellvertreter Franz Lipus, aber auch Gemeindekassier Brigitte Wolfgang und Gemeinderat Siegfried Grangl mit bewunderswertem Elan nach. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.