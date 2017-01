Pub DUO Clubbing Techno Special

AT

, Tischlerstr. 26 , 8740 Zeltweg AT

Heimspiel für FM4 DJ Patrick Pulsinger, in die alte Heimat zurück kommt am kommenden Samstag der FM4 DJ supported by Lobert und Peter Temnitzer.

Eine seltene Gelegenheit wer´s versäumt ist selber Schuld !