27.08.2016, 20:17 Uhr

Spannend verlief der Samstag für viele Feuerwehren aus dem Murtal, die zum Funkleistungsbewerb in Zeltweg angetreten waren und dabei zeigen konnten, wieviel funkerisches Potential in ihnen steckt. Die Erlangung des Funkleistungsabzeichens in Bronze wurde im Einzel- wie auch im Gruppenbewerb durchgeführt. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.