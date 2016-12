Weihnachtsfeier des LKH-Verbundes Judenburg-Knittelfeld

17.12.2016, 21:19 Uhr

Die Mitarbeiter des Spitalsverbundes Judenburg-Knittelfeld waren am Freitag in der Kobenzer Zechnerhalle zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier eingeladen, um einen besinnlich-vergnüglichen Abend bei einem ausgezeichneten Kulinarium zu verbringen. Musikalische Einlagen bereicherten das Programm, das auch LAbg. Hermann Hartleb und der Chef der Unternehmenskommunikation in der steirischen KAGES, Reinhard Marczik verfolgten. Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.