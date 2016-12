Obdach fragt sich: Wohin steuert die steirische Baukultur ?

02.12.2016, 17:24 Uhr

"So stehen wir wieder im Rampenlicht", freut sich Bürgermeister Peter Bacher. Die Aufmerksamkeit ist seiner Gemeinde gewiss. Seit Montag zieren teils riesige, gelbe Farbkreise den gesamten Markt. Sowohl Bürger als auch Gäste wollten wissen, was es damit auf sich hat. Hintergrund der Aktion ist eine Ausstellungseröffnung am Donnerstag über steirische Baukultur mit der spannenden Frage, wie Leben in alten Ortszentren sichergestellt werden kann. Im Rahmen einer Tour macht die Ausstellung dazu nun in Obdach Station. Im Vorfeld wollte man mit den Farbakzenten auf die Ausstellung aufmerksam machen. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.