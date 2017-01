Knittelfelder Bezirkseisschießen ging an die Spielberger Landjugend

15.01.2017, 11:59 Uhr

Recht olympisch ging’s in den Abendstunden des vergangenen Freitag auf den Eisbahnen im Bereich der Seckauer Hauptschule zu: Traditionsgemäß waren die Landjugend-Ortsgruppen des Knittelfelder Bezirks eingeladen, mit dem Start ins neue Jahr auch gleich den Eisstockmeister 2017 zu küren. Weit über einhundert Mädchen und Burschen in insgesamt 34 Moarschaften waren der Aufforderung der veranstaltenden Seckauer Ortsgruppe unter der Leitung von Anna Reiter und Obmann Hannes Madl zu diesem sportlichen Meeting gefolgt und hatten sich mit Begeisterung in kämpferische Position geworfen. Die perfekt präparierte Eisbahnen und winterliche Temperaturen boten den teilnehmenden Teams ideale Bedingungen. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.