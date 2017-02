Eine historische Nacht bei der 51. Super Bowl

07.02.2017, 06:30 Uhr

In Straden gibt es seit vier Jahren eine "Super Bowl"-Party. Heuer sah man ein historisches Endspiel.

Eine Grippewelle dezimierte die Teilnehmerzahl bei der "Super Bowl"-Party von Gerald Flor und Martin Schmidt in Straden. Prominentester Ausfall war Krimiautor Michael Nehsl, der die Party mit einem Steak-Grillen eröffnen sollte. In die Bresche sprang Hausherrin Maria Flor, die nach der Halbzeitpause um drei Uhr in der Früh auch steirische Backhendln servierte. Die Partygäste erlebten eine spannende Aufholjagd der New England Patriots, die sich im ersten Nachspiel der "Super Bowl"-Geschichte den Titel sicherten.