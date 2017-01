Mit viel Sang und Klang ins neue Jahr

07.01.2017, 17:08 Uhr

Hört, hört! Matthias Rauch aus Gnas spielt nun auch den

Produzenten.

Ab ins Studio!

Er ist ein musikalisches Allroundtalent, leibt und lebt für die Musik: Matthias Rauch. Neben seinen eigenen Werken als Soloartist verhilft der 25-Jährige nun auch anderen regionalen Künstlern zu ihren Aufnahmen."Die österreichische Musiklandschaft wird häufig unterschätzt. Wir haben viel zu bieten, stehen aber trotzdem im Schatten anderer. Der österreichische Musikmarkt ist nicht sonderlich groß. Und irgendwie fehlt uns auch ein bisschen das Selbstbewusstsein", erklärt Matthias, der hauptberuflich als Maschinenfertigungstechniker tätig ist. Nebenbei bastelt er an seiner Musikkarriere. Er schreibt und produziert alles selbst. "Ich mache seit meinem 13. Lebensjahr Musik." Sein eigenes Album soll nächstes Jahr erscheinen. "Ich möchte auch andere regionale Künstler unterstützen. Deshalb biete ich Recordings und das Mixing bei mir im Studio an." Die erste lokale Band hat sich schon für Jänner angekündigt. "Mir ist es wichtig, die Künstler so gut wie möglich bei ihren musikalischen Ideen und Visionen zu unterstützen. Oft sind ein paar zusätzliche Ohren und ein wenig Abstand wichtig, um die Werke objektiv beurteilen können." Kontaktaufnahmen sind unter matthias.rauch1@hotmail.com möglich.