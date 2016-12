Bad Radkersburg: Wechsel an der Spitze der Gesellschaften

19.12.2016, 16:48 Uhr

Christian Korn tritt die Nachfolge von Patrick Sax als Geschäftsführer an.

In Bad Radkersburg ging die für heuer letzte Gemeinderatssitzung über die Bühne. Wesentlich war der einstimmige Beschluss zur Nachbesetzung von Patrick Sax in der Position als Geschäftsführer von Gesellschaften der Stadtgemeinde (siehe Box). Sax, dessen Vertrag mit Ende 2016 ausläuft, will sich in den kommenden Monaten einem Immobilienprojekt in der Langgasse widmen. Der Objektinhaber des Türkenlochs will bis spätestens Sommer im ersten Obergeschoss sechs Wohnungen schaffen.Ab 1. Jänner 2017 wird Christian Korn die Agenden von Patrick Sax übernehmen. Der gebürtige Oberösterreicher baut auf langjährige Führungserfahrung in Konzernen bzw. ist Absolvent der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuni Wien. "Der erste Eindruck von Christian Korn ist sehr gut – er ist sehr dynamisch", so Bürgermeister Heinrich Schmidlechner."Meine Mission ist erfüllt", erklärt Patrick Sax. Als seine persönlichen Höhepunkte der letzten Jahre sieht er unter anderem die Revitalisierung der Parktherme Bad Radkersburg, die gelungene finanzielle Sanierung des Congresszentrums Zehnerhaus und die Entwicklung des neuen Kurzentrums "Vitamed".Christian Korn ist ab 1. Jänner 2017 Geschäftsführer der Bad Radkersburg Beteiligungsgesellschaft m.b.H, Stadtgemeinde Bad Radkersburg Kulturzentrum Südost GmbH, Gründer- und Dienstleistungszentrum Bad Radkersburg Vermietungs GmbH und Elektrizitätswerke Bad Radkersburg GmbH