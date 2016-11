AT

Spannende neue Whiskys und exklusive Bierinnovationen erwarten Genießer am Freitag, 2. Dezember ab 18 Uhr. Lava Bräu in Wieden bei Auersbach lädt zum traditionellen Adventabend. Einige Höhepunkte des Abends sind der im Rumfass gereifter Single Malt, in Eiche gereifter Bierbrand und das speziell für diesen Abend geschaffene "Super Luna".