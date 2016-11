Ein wunderbarer vorweihnachtlicher Abend mit adventlichen Weisen und Liedern erwartet sie am 10. Dezember im Bärnbacher Volkshaus.

Die Sandler, der Rößl Dreigesang , der Singkreis St. Barbara, The Trumpestic Three sowie Weststeirisch Z`sammg`würfelt präsentiert ihre gemeinsame neue CD "Bärnbacher Advent" und verzaubern sie in weihnachtliche Stimmung!