27.09.2016, 17:29 Uhr

Rund ums Kind - Basar in Mooskirchen

Am Freitag, dem 7. Oktober, und Samstag, dem 8. Oktober, steht die Turnhalle Mooskirchen wieder ganz im Zeichen des Second-Hand-Basars rund ums Kind. Von 14.30 bis 16.30 Uhr werden am Freitag Waren angenommen, von 17 bis 20.30 Uhr läuft der Verkauf, am Samstag dann von 8 bis 11 Uhr. Angeboten wird alles rund ums Kind: Kinderbekleidung von Größe 50 bis 174 (keine Sommerbekleidung), Spielwaren, Schiausrüstung, Schischuhe, Eislaufschuhe, Schlitten, Bob, Bücher, Schuhe, Kinderwagen, Kinderbettwäsche, Videos, CD, DVD, Game Boys, aber aus rechtlichen Gründen keine Raukopien. Es wird nur Ware angenommen, die sauber und in Ordnung sowie mit Etiketten des Kindergartens Mooskirchen verzeichnet sind. Anmeldungen unter kindergarten@mooskirchen.at bzw. maria.goessler@aon.at oder Tel. 0676/84 62 12 720. 20% vom Erlös der Waren erhält der Kindergarten.

Gefällt mir