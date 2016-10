Der Imker des Jahres kommt aus Voitsberg

04.10.2016, 10:58 Uhr

Die Imkermeister Franz und Erika Puffing räumten bei der Steirischen Honigprämierung vier Goldene ab.

Großer Erfolg für den Bezirk Voitsberg bei der steirischen Honigprämierung 2016 in Gratkorn. Prämiert wurden 343 steirische Honige in den Kategorien Waldhonig, Wald-Blütenhonig, Honigtauhonig, Blütenhonig, Kastanienhonig und Cremehonig. Ausgewählt wurden sie aus mehr als 1.800 eingesandten Honigen, die zuvor im Labor der Steirischen Imkerschule hinsichtlich der, für jede Honigsorte charakteristischen physikalisch-chemischen Eigenschaften untersucht und nach strengen Kriterien bewertet worden waren. Die Endauswahl der besten Honige zu Gold und Silber wurden dann von einer Verkosterjury vorgenommen, die sich von der ausgezeichneten Qualität des 2016er-Jahrgangs überzeugen konnte.

Vier Goldmedaillen

Imker des Jahres 2016 wurden Franz und Erika Puffing aus Voitsberg, die mit vier Mal Gold in den Kategorien Waldhonig, Blütenhonig, Honigtauhonig und Kastanienhonig ausgezeichnet wurden. "Herzliche Gratulation allen Gewinnern für die ausgezeichnete Arbeit und die hervorragenden Honigsorten in unserem Bezirk", gratulierte Bezirksobfrau Theres Harrer aus Geistthal-Södingberg. Insgesamt gewann der Bezirk 34 Goldmedaillen, 26 davon in der Kategorie Waldhonig.Die Goldenen: Waldhonig: Erich Berner, Thomas Bernhart, Florian Birnhuber, Karl Edler, Franz Gößler, Siegfried Gross, Johann Gruber jun., Johann Gruber sen., Andreas Hiebler, Johann Hohl, Roland Hohl, Erika Keller, Vinzenz Knabl, Felix Konrad, Edgar Kowarik, Kurt Ofner, Werner Ofner, Monika Perschler, August Planner, Erich Pressler, Franz Puffing, Sigmund Rosenzopf, Alfred Rößl, Karl Scherz, Ernest Spari, Gerhard VötschBlütenhonig: August Planner, Franz PuffingHonigtauhonig: Franz Puffing, Manfred SummerKastanienhonig: Vinzenz Knabl, Franz Puffing, Sigmund Rosenzopf, Ernest SpariSilber bei Waldhonig: Franz Hojas, Christian Herzog