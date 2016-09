29.09.2016, 18:58 Uhr

Die drei Hirschegger Manfred Riedl, Herbert Koinig und Philipp Schmid glänzten bei den Oldtimer-Traktoren.

Mitte September fand zum 15. Mal die Oldtimer Traktor-WM am Großglockner statt. "Die glorreichen Fünf" Manfred Riedl, Herbert Koinigg und Philipp Schmid vom Traktor Oldtimcerclub (TOC) Hirschegg sowie Thomas Stückler und Franz Birkfellner von den Oldtimer-Freunden Wolfsberg wurden Weltmeister in der Mannschaftswertung. 47 Teams aus Deutschland, den Niederlanden, Italien, Luxemburg, Polen, Slowenien, Tchechien und der Schweiz war dabei, erstmals kamen auch ein Oldtimer Traktorclub aus England mit neun Traktoren. Gewertet wurde in mehreren Klassen und Disziplinen.