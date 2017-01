15-jähriger randalierte in einer Betreuungseinrichtung

10.01.2017, 09:08 Uhr

Am Montag Nachmittag drehte ein 15-jähriger Afghane durch.

Am Montag, 9. Jänner, drehte ein 15-jähriger Afghane in einer Betreuungseinrichtung in Köflach durch. Der 15-Jährige zertrümmerte gegen 16 Uhr nach einem Streit mit den Betreuuern wegen der Internetnutzung diverse Einrichtungsgegenstände. Da sich der 15-Jährige einige Tage zuvor bereits aggressiv verhalten hatte, wurde die Köflacher Polizei eingeschaltet, gegen den Burschen wurde mit einer Wegweisung vorgegangen. Verlegung des Burschen in eine andere Betreuungseinrichtung wird in Erwägung gezogen.