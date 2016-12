Der Lipizzanerheimatlauf ist Geschichte

15.12.2016, 11:03 Uhr

Nach 15 Jahren ist Schluss. Obmann Adi Kern verkündete das Ende des Traditionslaufs in Piber.

Kurz vor Weihnachten ließ der LHL-Vorstand Mit Obmann Adi Kern sen., seinem Sohn und Stellvertreter Adi jun., Kassier Gerhard Brandstätter und Schriftführer Peter Veit die Katze aus dem Sack: Nach 15 Jahren Lipizzanerheimatlauf wird es den Traditionslauf 2017 nicht mehr geben. "Nach einer langen Nachdenkphase und unter genauer Abwägung aller Fakten haben wir uns entschlossen, den Lipizzanerheimatlauf im nächsten Jahr in dieser Form nicht mehr zu veranstalten", so der Tourismusobmann. "Ich kann versichern, dass wir uns diesen Entschluss nicht leicht gemacht haben." Doch die Einnahmen-Ausgaben-Schere ging immer weiter auseinander und so ein Lauf sei ohne öffentliche Zuwendungen nicht mehr möglich. "Das widerstrebt mir als Obmann des Tourismusverbandes. Außerdem ist unsere Helfer-Crew in die Jahre gekommen."

Start am 28. Juli 2002



Neuer Hauptsponsor

Die Geschichte des Lipizzanerlaufs begann eigentlich am 11. 11. 2001. Mario Raschl und Adi Kern waren vom damaligen Laufboom dermaßen begeistert, dass sie sich entschlossen, im Bezirk Voitsberg einen Volkslauf zu veranstalten. In kürzester Zeit konnte das Duo eine kleine Gruppe von der Idee eines Volkslaufs in der Weststeiermark begeistern. "Mit der Unterstützung von Peter Kalcher, Helmut Linhart, Kurt Singer, Herbert Buchgraber sowie der Familie Eveline und Wolfgang Hohenecker war der LC-Kohlenhunt als Veranstalterverein geboren", erinnert sich Kern. "Ohne einen Schilling Grundkapital, aber mit viel Mut und Ehrgeiz beschlossen wir, auf eigene Kosten den 1. Lipizzaner-Lauf am 27. Juli 2002 zu veranstalten."Nach unzähligen vergeblichen "Bettel"- bzw. Sponsorengesprächen brachte ein Zufall Kern mit dem damaligen Verkaufsleiter von Mondo (heute Penny) Franz Bodlos zusammen. Raschl und Kern zogen nach einigen Verhandlungen mit der Mondo-Geschäftsführung "das Riesending" an Land. Im Jänner 2002 verkündete die beiden, dass die echten "Boney M." zum 1. Lipizzaner-Lauf nach Köflach kommen. Der erste Lauf war wirklich großartig.Kaum waren die Jubelfeiern zuende, flatterte eine Markenrechtsverletzungsklage ins Haus. Eine gewisse Fa. Lecon, welche sich den Namen Lipizzaner auf eine Reihe von Produkten als Marke schützen ließ, klagte das Organisationsteam und die Sponsoren auf Schadenersatz in einer riesigen Höhe. Wieder folgten unzählige Sitzungen mit den politischen Vertretern der Region und des Landes Steiermark, stand doch die Landesausstellung "Mythos Pferd" bevor. "Wer wie die Forderungen von Lecon befriedigte, ist mir bis heute nicht bekannt", so Kern.Das Ergebnis des Streits war, dass auf Initiative von LAbg. Erwin Dirnberger unsere Region ab sofort als "Lipizzanerheimat" bezeichnet wurde, von da an hieß der Lauf auch Lipizzanerheimatlauf, Dirnberger wurde Vereinspräsident.Im Jahr 2002 gelang es, mit der Raiffeisenbank Voitsberg einen neuen und treuen Hauptsponsor zu gewinnen. Nach 2002 und 2003 mit Start und Ziel in Köflach übersiedelte der Lauf nach Piber. Die Entscheidung war richtig, denn das Teilnehmerfeld wurde immer größer, im Jahr 2008 erreichte es mit knapp 1.900 Teilnehmern den Höhepunkt."In seiner 15-jährigen Geschichte gilt der LHL als absoluter Vorreiter in punkto Qualität und Innovation", so Kern. "Die Auftritte von Boney M. bis zur Jazz Gitti werden in Erinnerung bleiben. Unzählige Filme, hunderte Inserate und tausende Werbebotschaften trugen den Namen der Lipizzanerheimat weit über unsere Grenzen hinaus. Mit Sicherheit wird man auch in Zukunft ein paar von 25.000 LHL T-Shirt-Trägern treffen."Der LHL-Vorstand bedankt sich für das Zusammenspiel der treuen Sponsoren, angeführt von der Raiffeisenbank Lipizzanerheimat, der Unterstützung der öffentlichen Institutionen, des Lipizzanergestüts Piber, den Medien des Bezirks und der vielen engagierte Mitarbeiter. "Allen gebührt Dank und Anerkennung. Man soll bestimmte Dinge beenden, solange man damit noch Erfolg hat, um sich mit einem positiven Gefühl verabschieden zu können."In Zukunft kann sich Kern eine kleinere Veranstaltung, die für die Lipizzanerheimat auch sehr werbewirksam ist, vorstellen, da laufen derzeit Gespräche und Planungen.