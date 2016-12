Am 08. Dezember 2016 wird es um 15:30 Uhr musikalisch in der Stadtpfarrkirche Gleisdorf. Einer der weltweit bekanntesten Gospelchöre "The Golden Voices of Gospel" kommt nach Gleisdorf. Der Chor war bereits mit Musikgrößen wie Michael Jackson, Dionne Warwick und Mariah Carey auf Tour. Eine vorweihnachtliche Musikreise mit Spirituals, Traditionals und Gospels erwartet die Besucher.

Karten:

In allen Raiffeisenbanken, Pfarramt Gleisdorf, Info-Büro Gleisdorf, Trafiken und telefonisch unter der Nummer 0664/ 2523023.

Kat. A: freie Sitzplatzwahl in Altarnähe: 42,65 Euro

Kat. B: freie Sitzplatzwahl, Mittelteil der Kirche (seitl. vom Altar): 33,65 Euro

Kat. C: freie Sitzplatzwahl, Chor: 28,00 Euro

Kat. D: freie Sitzplatzwahl, letztes Kirchendrittel: 22,40 Euro