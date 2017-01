FEDERLEICHT

Weiz fastet!

Die Aktionen „Weiz fastet“ und „Passail fastet“ realisieren eine der innovativsten Kampagnen für Gesundheitsvorsorge. Wie im Vorjahr rechnen die Gemeinden Anfang März 2017 mit bis zu 250 Fastenden. Die Anleitung übernehmen wieder die Ärztin Dr. Lulit Wunder sowie der Diätologe und Fastenexperte DI Mabon Wunder BSc von NutriTeam aus Graz.Das erfolgreich erprobte Konzept wird in Passail bereits zum dritten, in Weiz zum zweiten Mal angewendet. Im Vorjahr hatten sich 150 PassailerInnen und WeizerInnen für das Fasten entschieden. Das hatte unsere Erwartungen erneut übertroffen. Eine unglaubliche Gruppendynamik war spürbar. Die Themen Entgiftung und gesunde Ernährung waren mindestens zwei Wochen lang das Gesprächsthema Nr. 1 unter den GemeindebewohnerInnen.

„Heilfasten, wie wir es umsetzen, bedeutet nicht, gar keine Nahrung zu sich zu nehmen“, erklärt Ernährungsexperte und Geschäftsführer von NutriTeam, DI Mabon Wunder. Die Fastenden ernähren sich in diesem Fall sieben Tage lang von frisch gepressten Obst- und Gemüsesäften sowie vitalstoffreichen klaren Gemüsesuppen. Nach den sieben Fastentagen gibt es eine dreiwöchige Aufbauphase mit Anleitung. Die TeilnehmerInnen erfahren, wie sich gesunde Ernährung in den Alltag integrieren lässt und wie gut sie schmecken kann.Lokale Betriebe zeigen, was sie können: Bioläden, Apotheken, Fitnessstudios, Caféhäuser und Restaurants bringen ihre Kompetenz in punkto Ernährung und Gesundheit mit ein. Diese intensive Zusammenarbeit macht die erfolgreiche Realisierung erst möglich.Termine zu „Weiz fastet“ im Kunsthaus Weiz, Hannes-Schwarz-SaalPRESSEKONFERENZ: Do, 2. Februar 2017, 18 UhrInfoabend: Do, 2.Februar 2017, 19 UhrFasten-Einführung: Do, 2. März 2017, 19 UhrFastenwoche vom Sa, 4. bis Fr, 10. März 2017