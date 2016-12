08.12.2016, 13:18 Uhr

Mein wundaschena Tram

Heit nocht hon i ghobt an wundaschenan Tram.

Zwoa Engln san bam Fensta einagflogn mit an glitzernden Bam.

Auf oamol is ganz höll woarn im Zimmer,

und es is erstrohlt im schensten Flimma.



Da Bam woar behängt mit lauta bunte Kugln und schen gmochte Strohstern,

und auf oamol hon i ganz stüll die Engln singan hern.

Vüll Viecha hobn sie vulla Freid um den Bam dann gsetzt,

und hobn aufs Christkind gwort jetzt.



So friedli woar auf anmol die Wölt,

oba do bin i leida munta wurn,

und olls fa mein Tram hot nocha gföhlt.





Verfasst vom Erna Urdl

