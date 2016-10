03.10.2016, 14:55 Uhr

Einbruchserie in Gleisdorf

Ludersdorf: Ludersdorf-Wilfersdorf | In Ludersdorf wurde eingebrochen. Unbekannte Täter brachen in insgesamt sechs Firmen und öffentliche Einrichtungen ein, wodurch ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand.

In der Nacht am 3. Oktober 2016 brachen unbekannte Täter mit Werkzeugen und Hilfsmitteln die Türen zu den Gebäuden auf. In den Häusern zwängten sie Kaffee- und Getränkeautomaten auf und stahlen das darin befindliche Münzgeld. Durch die Einbrüche entstand hoher Sachschaden.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Gleisdorf unter der Telefonnummer 059 133/6264.

