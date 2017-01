Marktkapelle St. Ruprecht/Raab sucht neuen musikalischen Leiter

13.01.2017, 14:02 Uhr

Marktkapelle St. Ruprecht an der Raab

Aufgabengebiet

Bewerbung und weitere Infos

Der Verein selbst besteht aus 49 jungen, aktiven Musikern, die zum Teil noch in Ausbildung sind. Im Mittelpunkt stehen Jugendarbeit, Kameradschaft und respektvoller Umgang miteinander.Zu den Aufgaben des künftigen Kapellmeisters zählen unter anderem die musikalische Mitgestaltung bei kirchlichen Veranstaltungen und diverser Feuerwehr-Frühschoppen. Hauptaugenmerk, so der Verein, liege in der Umsetzung eigener Konzerte, doch auch die Mitwirkung beim Neujahrsspielen und bei Konzert- und Marschwertungen gehören in das Aufgabenfeld.www.marktkapelle.atObmann Michael Ponsold: obmann@marktkapelle.atKapellmeister-Stv. Kerstin Floiss: kapellmeister@marktkapelle.at