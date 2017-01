Großer Erfolg für Großmeister Andreas Mosbacher aus Vorau

29.01.2017, 15:05 Uhr

aus Miesenbach ist stolz auf Trainer Andreas Mosbacher der den 6. Dan in Innsbruck mit viel Aufwand und eiserner Disziplin erreicht hat. Er steigt nun auch in die höchste Liga im TaeKwonDo auf und bekommt somit den Ehrentitel Großmeister. Ganz besonders möchte er Richard Zinkl, den Obmann und Trainer von Dechantskirchen, für seine Unterstützung bei den Vorbereitungen für die 6. Dan Prüfung danken. Bedanken möchte sich Andreas auch bei seinen beiden Söhnen Patrick und David sowie bei seinem Neffen Dominic Höfler, die ihm bei seiner Prüfung in Tirol unterstützten. Auch ein Dank an seinen Verein SV TaeKwonDo Kwon Baek Chonkwon Miesenbach.