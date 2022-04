ULMERFELD. Der Frühling beginnt und die ersten Kräuter und Wildpflanzen beginnen zu wachsen. Beim Schloss Ulmerfeld kann man mit Kräuterexpertin Romana Weinhauser einen interessanten und lehrreichen Rundgang machen. „Im 19 Jahrhundert gab es an die 450 Kräuter und Wildpflanzen, die am Speiseplan standen. Heute sind es nur noch um die 30.“ erzählt Romana Weinhauser den interessierten Teilnehmern.

Anfassen und kosten



Im Schlossgraben findet man essbare Pflanzen in Hülle und Fülle. Die Kräuterexpertin zeigt jedes einzelne und erklärt, woran man es erkennen kann. Man darf die Wildpflanzen anfassen und sogar kosten. „Für mich gibt es nur Esspflanzen oder Blumen“ schmunzelt Karin Knoblich. Alle haben ein Körbchen mit dabei, in das ausgewählte Wildpflanzen kommen. Erfahrungen werden genauso ausgetauscht wie leckere Rezepte aus den Wildpflanzen. „Ich mache gerade denselben Lehrgang wie Romana Weinhauser, aber ich weiß noch lange nicht so viel“ gesteht xxxx. Der Lehrgang zur Kräuterexpertin über die FNL Kräuterakademie dauert eineinhalb Jahre und man lernt um die 400 Kräuter und Wildpflanzen in der Umgebung kennen. Als sehr lehrreich empfanden auch Steinkellner Gertrud und Marianne Stockinger den Rundgang. Fellinger Manuela und Astrid Naderer schätzen hingegen die „nette und angenehme Teilnehmerrunde“.

Kleine Teilnehmergruppen



Romana Weinhauser, die auch ihre Tochter immer gerne auf Rundgänge mitnimmt, hält die Teilnehmergruppe bewusst eher klein. „Es bringt nichts, diese Rundgänge mit vielen Teilnehmern zu machen. Ich möchte, dass mich alle hören und alle mitbekommen, was ich sage und zeige“ erklärt sie.

Den Rundgang „Wildkräuter erkennen“ gibt es übrigens auch für (Groß)Eltern und Kids.