Beste Neuigkeiten gibt es aktuell vom Arbeitsmarktservice im Bezirk Amstetten: Denn Ende März waren um 31,7 Prozent weniger arbeitslos Vorgemerkte beim Arbeitsmarktservice Amstetten und um 38 Prozent weniger arbeitslos Vorgemerkte beim Arbeitsmarktservice Waidhofen als im März 2021 gemeldet. Im Vorjahresvergleich nimmt der Jobmarkt also wieder richtig Fahrt auf. Und die wahrscheinlich beste Nachricht: Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen im AMS-Bezirk Amstetten ist um rund 50 Prozent gesunken, derzeit sind noch 247 Personen bereits länger als ein Jahr beim AMS Amstetten arbeitslos vorgemerkt. Der Erfolg zeigt sich auch in den Zahlen des AMS-Bezirks Waidhofen: Derzeit sind 13 Personen länger als 365 Tage arbeitslos vorgemerkt. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um 73,5 Prozent. Doch am Jobhorizont ziehen schon ein paar Wolken auf, denn der Ukraine-Krieg wird sich wohl auch am Arbeitsmarkt irgendwann bemerkbar machen.