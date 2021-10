HAAG. Eine Reihe von Kunstwerken konnte Robert Kabas im öffentlichen Raum bereits auf die Bühne bringen. Dazu zählt auch die fünfteilige Skulpturengruppe im Haager Kreisverkehr mit dem Titel "Ensemble". Diese 425 cm hohen, farbig bemalten Metallfiguren wurden in Anspielung an den Theatersommer Haag im Jahr 2003 vor den Vorhang geholt. "Die Thematisierung von Fläche und Raum ist Ausgangspunkt für diese Arbeit. Durch Auf- und Umklappen werden die Flächen der geometrischen Körper zu schematischen menschlichen Figuren, die miteinander in Beziehung treten", so der Künstler. Die Jahre sind bei den "Darstellern" mit Ecken und Kanten nicht spurlos vorübergegangen: Wo sich die Farbe verabschiedet, hat der Rost seinen großen Auftritt.