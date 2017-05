Gleisarbeiten im Bahnhofsbereich Amstetten

05.05.2017, 12:53 Uhr

Die Hauptarbeit ist die Erhaltungsstopfung im Gleis und in den Weichen – das heißt, Weichenstopfen und Gleisstopfen mit einer Gleisstopfmaschine. Diese hebt das Gleis (Schienen und Schwellen) auf, verdichtet den Schotter darunter und planiert und profiliert den Gleisschotter. Im Anschluss wird das Gleis von der Maschine wieder millimetergenau vermessen aufgesetzt.Um den Zugverkehr so wenig wie möglich zu beeinflussen, ist es "notwendig und sinnvoll" auch in der Nacht zu arbeiten, so die ÖBB.