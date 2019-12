26.12.19 Mit dem heutigen Neumond im Steinbock Zeichen sind Selbstdisziplin, Konzentration und Leistungsfähigkeit gefragt. Das, was bisher auf einer Traumebene angesiedelt war, kann aktuell mit Energie geladen und verwirklicht werden. Der heutige Neumond in Steinbock betont nochmals die geforderte Ausdauer, Durchhaltekraft und Zielstrebigkeit, die jetzt gefordert ist, um konkrete Weichen für ein erfolgreiches Jahr 2020 zu stellen. Steinbock: Nehmen Sie Ihre Anliegen ernst, Jupiter schenkt Ihnen das notwendige Vertrauen in Ihre eigenen Fähigkeiten, Mars und Neptun im positiven Aspekt steuern die notwendige Energie sowie den richtigen Riecher und passenden Instinkt bei. Lassen Sie sich durch eine momentane Hektik oder Nervosität nicht aus dem Konzept bringen, sondern durch Uranus zur einen oder anderen Veränderung hinreißen. Neuerungen werden Ihr Selbstbewusstsein fördern und Ihnen auch finanziell zu Gute kommen. Mit Saturn und Pluto mit an Bord verfügen Sie einerseits über eine zusätzliche Portion Power sowie auch Durchhaltevermögen für jeden geplanten Neubeginn.

Venus unterstützt die Zwillinge, Waagen und Wassermänner und beschert fröhliche, aber auch turbulente Stunden in der Weihnachtszeit. Die Widder, Krebse und Waagen hingegen werden auch mit Verpflichtungen und Einschränkungen rechnen müssen und können mit hohen Erwartungen anderer konfrontiert werden. Der Neumond hat besonders positive Auswirkungen auf die Erdzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock, aber auch die Skorpione und Fische werden durch den positiven Marseinfluss aktiver, gewinnen an Vitalität und gehen mutiger ans Werk. Die Träume der Schützen hingegen sind mal wieder eine Nummer zu groß – bleiben Sie am Teppich und kümmern Sie sich erst mal um einen geregelten Alltag, bevor Sie die Welt retten!