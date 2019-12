Marcus Meszaros Bartak kündigt iin Baden eine Kandidatur mit einer eigenen Liste an und schickte uns ein selbstverfasstes Interview, das wir hier unverändert wiedergeben. Man beachte die moderne - geschlechterinklusive - Schreibweise mit dem so genannten Genderstern!

Wie kam es zu der Idee eine eigene Liste zu gründen?

Immer wieder haben mich Bürger*innen aus der Stadt angesprochen, ob ich eine eigene Liste mache? Sie wünschen sich ein soziales Gewissen der Stadt, eine neue wählbare Alternative zu den bestehenden Parteien.

War es schwierig die Unterstützungserklärungen zu bekommen?

Ganz im Gegenteil, wir haben in kürzester Zeit mehrere hundert Unterstützungserklärungen bekommen. Das war wirklich ein erfreulicher Zuspruch und ein enormer Motivationsschub für das gesamte Team.

Wie setzt sich die Liste zusammen?

Wir sind vier Frauen und drei Männer, das spiegelt die Stadt, in Baden leben mehr Frauen als Männer. Unsere Kandidat*innen sind motiviert und bei uns kann jede*r mitmachen. Wir sehen uns als Sprachrohr für begeisterte Badener*innen, die aktiv mitarbeiten wollen.

Welche Themen haben Sie sich zum Ziel gesetzt?

Die Themen sind die Anliegen und Bedürfnisse der Bürger*innen. Sie wünschen sich eine leistbare Kleinstadt mit familienfreundlichen Angeboten im Biedermeierflair. Wir sehen es aber auch als unsere Aufgabe den Wirtschaftsstandort Baden als Bezirkshauptstadt weiter zu entwickeln und zu helfen neue Konzepte und Ideen zu Umsetzung zu führen.

Welches Ziel haben Sie?

Unser erstes Nahziel ist erreicht, das Vertrauen der Bürger*innen. Wir haben eine immer mehr wachsende Gruppe, von motivierten Badener*innen, die mitgestalten wollen.

Mit unserem Motto: „In Baden leben, arbeiten und einkaufen“, werden wir für die Bürger*innen immer ein offenes Ohr haben.

Jetzt werden wir die Büger*innen zur Wahl motivieren, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen.

Klares Ziel ist jetzt der Einzug in den Gemeinderat. Dazu muss man uns am 26.1.2020 wählen.

Wie kann man weitere Informationen zur Liste Unser Baden bis 2025 #meszaros bekommen?

Wir sind zu erreichen über unsere homepage, www.bn25.at. Bitte nutzen Sie dort das Kontaktformular, um direkt mit uns in Kontakt zu treten. Das Interesse der Bürger*innen gibt uns Kraft und ist der Motor, der uns antreibt.

Wie lautet Ihre Botschaft an die Badener*innen?

Danke für das Vertrauen an uns, wir nehmen die Botschaft ernst, sind motiviert und werden für die Badener Bürger*innen arbeiten. Bitte wählen Sie uns, damit wir in den Gemeinderat einziehen können um Ihre Bedürfnisse, Ihre Anliegen und Wünsche dort umsetzen zu können. Wir sind wählbar am Sonntag den 26.01.2020, auch mit Wahlkarte. Unser Listenname ist Unser Baden bis 2025 #meszaros, BN25.