SCHAU AUF DICH , SCHAU AUF MICH Massentests in Österreich daher auch in Traiskirchen 16. - 17.1.2021

In allen Stadtteilen von Traiskirchen war alles bestens vorbereitet.

Auch Badens Promifotograf Robert Rieger war sich testen lassen.

Fazit:

Anmeldung 👍

Wartezeit keine 👍

Testung "easy" 👍

Testergebnis eine Dreiviertel Std danach aufs Handy bekommen 👍

Testergebnis negativ 👍

Geschenk 1ne FFP2 Maske 👍

