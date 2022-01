Wenn es um Telefonie oder Internet geht, ist das kompetente Team der Telefonzelle Ihr optimaler Partner. Bei Bernhard Brandtner stehen persönlicher und die serviceorientierte Rundumbetreuung an erster Stell.

Die Telefonzelle steht für die Optimierung der Telefonie - und Internetkosten sowie die Hardware - und Software-Ausrüstung. Gleichgültig, ob Privat - oder Businesskunde - das Team findet genau den Tarif, der am besten zu den Privatkunden oder den Unternehmen in der Region passt.

Sie haben sich auf den Vertrieb von Telekommunikations - und Mobilfunkproduktion spezialisiert. Durch die Zusammenarbeit mit den namhaften Telekommunikationsunternehmen Magenta und A1 ist Bernhard Brandtner zum erfolgreichen Vertriebsunternehmen in der Region avanciert. Gegenüber dem Endkunden agieren sie im Hintergrund der starken Marken, die sie vertreiben. Dies ermöglicht den professionellen Auftritt im Rahmen der Corporate Identity der Salespartner.

Kundenservice auf Höchsten Niveau, sowie individueelle Vertriebslösungen die Partner sind Garant ihres Erfoges.

Aufgrund dieser Tatsache feiert die alte soeben erst ausgediente Telefonzellee als modernes zukunftsorientiertes Unternehmen in Traiskirchen Auferstehung.

Viel Erfolg als Telekommunikations Nahversorger für Traiskirchen.

Archiv: Robert Rieger

Fotos: © Robert Rieger Photography