Drei Tage vor dem geplanten Verkaufsschluss am 18. Juli sind die Bad Vöslauer Corona-Gutscheinaktion ausverkauft. Bei der Aktion wurden Gutscheine im Gesamtwert von 250.000 Euro (gestückelt in Zehner) aufgelegt. Die Stadtgemeinde Baden sponserte die Aktion mit 50.000 Euro. Die Ein 10-Euro-Gutschein kostete deshalb nur 8 Euro, das bedeutet eine 20%ige Ersparnis beim Einkauf. Eingelöst können die Gutscheine nun bis 31. Oktober bei 122 mitmachenden Geschäften in Bad Vöslau. "Ich wünsche viel Spaß beim Einkaufen", sagt Andreas Freisinger. Er ist Obmann der Vöslauer Wirtschaft und hat die Aktion gemeinsam mit der Stadtgemeinde entwickelt und umgesetzt.