PERWANG.So einen Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr Perwang auch noch nie.Ein PKW-Lenker kam von der Fahrbahn ab und blieb am Dach in einem Garten liegen!

Zum Glück wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Die Einsatzkräfte bauten einen Brandschutz sowie eine Beleuchtung auf. Nachdem ein Abschleppunternehmen das Fahrzeug geborgen hatte, konnten alle Mitglieder nach gut zwei Stunden wieder einrücken! Weiters war das Rote Kreuz sowie die Polizei vor Ort.

Bereits am Abend zuvor stand die Feuerwehr bei einem Verkehrsunfall im Einsatz. Im Ortsgebiet stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Zum Glück gab es keine Verletzte. Die Feuerwehr hat die ausgelaufenen Betriebsmittel gebunden. Nach 1,5 Stunden konnten die Fahrzeuge wieder in die Zeugstätte einrücken.