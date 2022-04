Zuerst wollte er ein E-Bike klauen, dann ein Kinderfahrrad. Als er schließlich endlich ein Rad erbeutet hatte, stürzte er mit dem Diebesgut. Die Polizei konnte in festnehmen. Ein Alkotest ergab 1,66 Promille.

MATTIGHOFEN. Wie die Polizei schildert, versuchte ein 34-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Braunau am 16. April 2022 gegen 7:30 Uhr in Mattighofen die Sperrvorrichtung eines abgestellten E-Bikes mit einer Beißzange aufzubrechen. Dabei wurde er von einem 40-jährigen Anwohner betreten, woraufhin der Rumäne mit einem gestohlenen Kinderfahrrad flüchtete. Der Zeuge verständigte die Polizei.

Etwa 20 Minuten später stellte der Beschuldigte das Kinderfahrrad in einer anderen Straße in Mattighofen ab. Dort gelang es ihm dann, die Sperrvorrichtung eines anderen Fahrrades mit der Beißzange aufzubrechen. Auch hier wurde er von einem aufmerksamen, 35-jährigen Anwohner beobachtet, welcher mit seinem Pkw die Verfolgung aufnahm.

Der Rumäne stürzte in weiterer Folge mit dem gestohlenen Fahrrad neben einer Gleisanlage in den Straßengraben, wo er vom 35-jährigen Zeugen gestellt wurde. Dieser verständigte die Polizei, welche in der Zwischenzeit schon im Nahbereich nach dem Täter fahndete. Die Polizisten nahmen den Mann fest, ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,66 Promille Alkoholgehalt.

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 34-Jährige vollinhaltlich geständig. Er wird der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis und der Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn angezeigt.