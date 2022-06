Unter Beisein heimischer Prominenz wie dem Salzburger Landeshauptmann a. D. und IRE-Vorsitzenden Franz Schausberger wurde eine Bronzeskulptur eines Gockels enthüllt und die Hintergründe dazu beleuchtet. Der Hahn soll ein positiver Botschafter für die Stadt Braunau werden, erklärt Projektinitiator Zoran Šijaković.

Von links: Serbiens Botschafter Nebojsa Rodic, EU-Abgeordnete Angela Winzig, Initiator Zoran Šijaković , Künstlerin Christine Perseis und IRE-Vorsitzender Franz Schausberger enthüllten die Bronzeskulptur am Freitag mittag.

Foto: Josef Goldhofer

hochgeladen von Josef Goldhofer

Im Juni 1918 wollte ein serbischer Soldat einen prächtigen Hahn vom Bahnhof Simbach nach Braunau bringen. Er scheiterte kläglich an der Bürokratie und am Zollwesen, denn die Einfuhr von lebenden Tieren war damals wie heute verboten.

Heute würde das aufgrund der mangelnden Kontrollen an den Binnengrenzen kein großes Problem mehr darstellen. Damals schon. Der Soldat sah sich gezwungen, den Hahn zu töten um ihn mit nach Hause nehmen zu können. Auch das war nicht so einfach. Er durfte das nicht auf deutschem Gebiet, sondern musste das auf der österreichischen Seite machen. Auf der Brücke.

Diese an sich harmlose Geschichte schaffte es auf die Titelseite des Welt-Neuigkeiten-Blatts, die Zeitungsleser hatten trieste Kriegsberichte über Verluste in Kriegsgebieten satt, die Gockel-Geschichte hatte das gewisse Etwas. Darüber konnte man lachen.

Artikel vom 29. Juni 1918 im "Welt-Neuigkeits-Blatt"

Foto: Josef Goldhofer

hochgeladen von Josef Goldhofer

Etwa 100 Jahre später entdeckte der Simbacher Fotograf und Journalist Walter Geiring die Geschichte neu und zusammen mit Historikern recherchierte er weiter. Als Geiring 2020 unerwartet starb, blieb die Idee bestehen, daraus etwas zu Größeres zu machen und der Braunauer Gemeinderat Zoran Šijaković engagierte sich für das Projekt einer Skulptur in der Mitte der Innbrücke. Walter Geiring wurde zum Namensgeber "Gockel Walter". Realisiert von der Künstlerin Christine Perseis aus dem deutschen Eggenfelden. Für rund 19.000 Euro schuf sie sowohl eine kleine Version der Skulptur wie auch die endgültige große Version für die Brücke.

Die Bildhauerin Christine Perseis

Foto: Josef Goldhofer

hochgeladen von Josef Goldhofer

Zoran Šijaković hat noch große Pläne für die kleine Version des Gockels. Er soll eine Reise durch die EU machen, erste Station Bremen, auch Brüssel wäre angedacht. Der Hahn soll ein positiver Sympathieträger für die Stadt Braunau werden. Der große Gockel auf der Brücke wird wohl ein beliebter Hintergrund für Selfies werden, das hat bereits bei der Eröffnung sehr gut funktioniert.