Feldkirchen bei Mattighofen hat sich in der Stichwahl für ÖVP-Kandidat Franz Hofmann entschieden. Er erhielt 56,58% der Stimmen. FPÖ-Kandidat Johann Danninger kam auf 43,42%.

Ergebnis Bürgermeister-Stichwahl 2021 Feldkirchen bei Mattighofen

Franz Hofmann von der ÖVP hat die Stichwahl für dich entschieden, erzielt 709 Stimmen und damit 56,58% aller Stimmen. Johann Danninger von der FPÖ kam auf 544 Stimmen – also 43,42%.

"Dass das Ergebnis so eindeutig ausfällt, freut mich und bestätigt auch meine Entscheidung zu kandidieren. Damit hatte ich garnicht gerechnet", freut sich Neo-Bürgermeister Franz Hofmann in einem ersten Statement. Er hofft auf eine gute Zusammenarbeit mit den restlichen Fraktionen: "Bisher war die Arbeit im Gemeinderat eine gute und wir haben in den vergangenen sechs Jahren auch etwas weitergebracht. Ich hoffe nun, dass das in Zukunft auch möglich ist", so Hofmann.

Ausgangslage in der Gemeinde Feldkirchen bei Mattighofen

Johann Danninger von der FPÖ erhielt im ersten Wahlgang am 26. September 44,83 % der Stimmen. Franz Hofmann von der ÖVP kam auf 45,81 %. Jürgen Pöcklhofer von der SPÖ erhielt 9,36 % der Wählerstimmen.

Die Ergebnisse der Stichwahlen in allen Gemeinden in Oberösterreich